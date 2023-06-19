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Что такое "зуд купальщика": видео

"Зуд купальщика" или церкариоз – это заболевание, которое вызывается паразитом Schistosoma. Этот паразит может заражать человека в пресной воде, когда температура в водоеме поднимается выше 20 градусов Цельсия.

Церкарии – это мелкие плавающие личинки плоского паразитического червя. Жизненный цикл их происходит между водоплавающими птицами (утками) и улитками. Человек в данном случае – тупиковый хозяин, поэтому он не может обеспечить жизнеспособность церкарий. Тем не менее, личинки внедряются в кожу, тем самым вызывая воспаление и зуд в местах контакта с водой.

Предупреждение церкариоза включает избегание контакта с пресной водой в водоемах, которые не предназначены для купания.

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Об этом рассказал врач Скорой Помощи Дмитрий Молодой.

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