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Почему ногти могут позеленеть: видео

Ноготь может менять цвет при попадании инфекции в область ногтевой пластины. Самая частая причина появления пятен зеленого цвета на ногтях – заражение синегнойной палочкой.

Эта бактерия может проникать как в верхние слои ногтевой пластины, так и в более глубокие. При поверхностном заражении ногти окрашиваются в зеленый цвет, при этом болевые ощущения отсутствуют. Когда бактерия затрагивает мягкие ткани ногтя, то кроме зеленого цвета пластины пациента беспокоят боль, жжение и отечность.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, что заражение происходит в результате травмирования ногтевой пластины, куда впоследствии попадает бактерия. Чаще всего заразиться этой инфекцией можно в маникюрных салонах, а также при работе в воде или огороде без перчаток.

Лечение синегнойной палочки может включать в себя применение антибиотиков и хирургическое вмешательство для удаления пораженных тканей. Важно обратиться к врачу при первых признаках инфекции, чтобы предотвратить ее распространение и осложнения.

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