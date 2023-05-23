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2 часа назад

Почему на руках появляются бородавки: видео

Стелла Шмель

Вульгарные бородавки – это образования на коже, вызванные вирусом папилломы человека.

Они выглядят как маленькие бугорки с гладкой или неровной поверхностью, часто имеют сероватый оттенок. Могут появляться в любом месте на теле, но чаще всего на руках, ногах и лице.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, что причиной появления бородавок на руках, является контакт с зараженной кожей или поверхностями. Данные образования встречаются у 30% взрослого населения, и чаще всего заболевание вызывают: 6, 4, 2, 26 и 27 типы ВПЧ.

Бородавки не опасны для здоровья, но они могут быть неприятными и вызывать дискомфорт. Лечение может включать использование мазей, криотерапии или хирургического удаления с помощью лазера.

Пять фактов о вирусе папилломы человека

Подробнее о том, почему на руках появляются бородавки, смотрите в видео.

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