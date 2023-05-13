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Как выглядит эритема от укуса клеща: видео

Болезнь Лайма или или клещевой боррелиоз – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Borrelia burgdorferi, которая передается человеку через укус клеща. Один из первых симптомов болезни – эритема.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, что на месте укуса образуется красное пятно, которое постепенно расширяется и может достигать диаметра до 5-10 см. Часто это место становится теплым и болезненным на ощупь. Также могут наблюдаться гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, головная боль, боль в мышцах и суставах, усталость и общее недомогание.

Если вы заметили эти симптомы после укуса клеща, необходимо обратиться к врачу для диагностики и назначения терапии. Если заболевание не будет своевременно диагностировано и вылечено, оно может привести к серьезным осложнениям.

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Подробнее о том, как распознать эритему после укуса клеща, смотрите в видео.

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