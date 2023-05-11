Сальмонеллез: чем опасен и как распознать инфекцию

Сальмонеллез — заболевание, которое характеризуется поражением ЖКТ, интоксикацией и обезвоживанием. В последнее время, действительно, наблюдается рост заболевания. Связано это с распространением возбудителя через мясо птиц, яйца и молочные продукты. Причем продукты, инфицированные сальмонеллами, никак себя не выдают. Они не изменяют внешний вид и свои вкусовые свойства.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым, и узнал, в чем опасность сальмонеллеза и как вовремя распознать эту коварную инфекцию.

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Заражение сальмонеллой происходит, в основном, через продукты животного происхождения. В первую очередь, необходимо обратить внимание на симптомы болезни: это острое начало с повышением температуры, тошнота, многократная рвота, диарея, боли в эпигастральной области. Они носят схзваткообразный характер.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Помимо симптомов и осмотра, по словам специалиста, диагностика происходит с помощью сдачи общего анализа крови, мочи, биохимического анализа крови, бактериологического исследования выделяемых рвотных масс, биологического исследования при промывке вод желудка, серодиагностики.

Самый опасный тип проявления болезни — септический вариант, при котором образуются гнойные очаги в легких, сердце, почках, печени или оболочках головного мозга. Лечение сальмонеллеза в первую очередь направлено на снятие интоксикации и обезвоживания. Также существуют профильные антибиотики, которые используются для лечения данной группы пациентов.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог