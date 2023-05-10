Что такое синдром хронической усталости
Согласно статистике, от синдрома хронической усталости (СХУ) страдают от 17 до 24 миллионов человек во всем мире. Что это за заболевание, как оно проявляется и лечится? Рассказываем в материале "Рамблера".
Несмотря на скептицизм многих, синдром хронической усталости действительно существует. В международном справочнике для врачей Uptodate СХУ называют расстройством, которое вызывает необъяснимую, стойкую и изнуряющую усталость. Чаще всего с заболеванием сталкиваются пациенты в возрасте от 40 до 60 лет. При этом женщины страдают от синдрома хронической усталости в четыре раза чаще, чем мужчины.
Главная отличительная особенность хронического заболевания — это постоянная усталость. Она может развиваться внезапно, например, после инфекций верхних дыхательных путей или мононуклеоза. У некоторых людей усталость появляется постепенно — в течение нескольких месяцев. При этом, чтобы диагностировать СХУ, она должна сохраняться более шести месяцев.
Среди других характерных симптомов:
- недомогание после физической нагрузки,
- проблемы со сном, памятью и концентрацией,
- ортостатическая непереносимость – это когда симптомы ухудшаются, когда человек встает, и улучшаются, когда ложится.
Некоторые также сталкиваются с головными болями, тошнотой, болью в горле и суставах.
На данный момент специальной терапии против синдрома хронической усталости не существует, главная задача лечения —устранить его симптомы. Поэтому врачи назначают препараты от конкретных проявлений СХУ, например, головных или мышечных болей. Некоторым пациентам также рекомендуют психотерапию и антидепрессанты.