Что такое синдром хронической усталости

Согласно статистике, от синдрома хронической усталости (СХУ) страдают от 17 до 24 миллионов человек во всем мире. Что это за заболевание, как оно проявляется и лечится? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Несмотря на скептицизм многих, синдром хронической усталости действительно существует. В международном справочнике для врачей Uptodate СХУ называют расстройством, которое вызывает необъяснимую, стойкую и изнуряющую усталость. Чаще всего с заболеванием сталкиваются пациенты в возрасте от 40 до 60 лет. При этом женщины страдают от синдрома хронической усталости в четыре раза чаще, чем мужчины.

Главная отличительная особенность хронического заболевания — это постоянная усталость. Она может развиваться внезапно, например, после инфекций верхних дыхательных путей или мононуклеоза. У некоторых людей усталость появляется постепенно — в течение нескольких месяцев. При этом, чтобы диагностировать СХУ, она должна сохраняться более шести месяцев.

Среди других характерных симптомов:

недомогание после физической нагрузки,

проблемы со сном, памятью и концентрацией,

ортостатическая непереносимость – это когда симптомы ухудшаются, когда человек встает, и улучшаются, когда ложится.

Некоторые также сталкиваются с головными болями, тошнотой, болью в горле и суставах.