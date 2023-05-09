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Исследование: почему стоит отказаться от алкоголя прямо сейчас

Среди рекомендаций о том, как быстро расслабиться, можно часто встретить предложение выпить вечером бокал вина. В прессе утверждают, что алкоголь может помочь освободиться от стресса и эмоциональных трудностей, да и выпить немного алкоголя во время тяжелой недели — это образ, подкрепляемый в массовой культуре. "Рамблер" выяснил, почему алкоголь на самом деле не помогает.

Исследование: почему стоит отказаться от алкоголя прямо сейчас
© unsplash

Алкоголь — депрессант

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Благодаря алкоголю в организме образуется тетрагидроизохинолин — вещество, которое блокирует выработку дофамина и серотонина. Человек, употребляющий спиртные напитки системно, перестает наслаждаться жизнью без стимуляции, впадает в депрессивные настроения. В это же время погибают тысячи нейронов, которые не восстановить.

В статье "Alcohol: Clinical and Experimental Research" ученые утверждают, что сначала алкоголь и правда поднимает настроение, но потом вызывает агрессию и апатию, способствует бессоннице и тревожности. Однако, если от алкоголя отказаться, то через месяц организм способен вернуться в нормальное состояние.

Алкоголь — причина болезней

В течении последних 20 лет потребление алкоголя напрямую связано с уровнем смертности от цирроза печени и гепатитом из-за воспаления и рубцевания тканей печени. Спирт разрушает поджелудочную и вызывает склонность к диабету. Стенки кишечника разрушаются и перестают полноценно всасывать полезные вещества, что влияет на иммунитет.

Многие люди считают, что употребление алкоголя в малых дозах алкоголь полезен для здоровья. Однако врачи Американской ассоциации сердца считают, что это неверно и допустимой дозы алкоголя не существует, это подтверждают многолетние исследования. Алкоголь наносит вред всякий раз, когда вы его употребляете.

Как правильно пить алкоголь

Риск развития алкоголизма

Многие уверены, что алкоголизм может развиться только у людей неблагополучных. Однако на развитие болезни могут влиять как внутренние признаки (генетическая предрасположенность, подавленное психологическое состояние и кризисные моменты в жизни), а также и внешние факторы (плохая компания, постоянное употребление алкоголя на работе).

Страдающий алкоголизмом на ранних стадиях может продолжать активную социальную жизнь, ходить на работу, заботиться о близких и общаться с друзьями. При этом тяжелые стадии алкоголизма развиваются у мужчин всего за 3-5 лет регулярного употребления алкоголя, у женщин — за 1-2 года.

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