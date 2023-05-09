Исследование: почему стоит отказаться от алкоголя прямо сейчас

Среди рекомендаций о том, как быстро расслабиться, можно часто встретить предложение выпить вечером бокал вина. В прессе утверждают, что алкоголь может помочь освободиться от стресса и эмоциональных трудностей, да и выпить немного алкоголя во время тяжелой недели — это образ, подкрепляемый в массовой культуре. "Рамблер" выяснил, почему алкоголь на самом деле не помогает.

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Алкоголь — депрессант

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Благодаря алкоголю в организме образуется тетрагидроизохинолин — вещество, которое блокирует выработку дофамина и серотонина. Человек, употребляющий спиртные напитки системно, перестает наслаждаться жизнью без стимуляции, впадает в депрессивные настроения. В это же время погибают тысячи нейронов, которые не восстановить.

В статье "Alcohol: Clinical and Experimental Research" ученые утверждают, что сначала алкоголь и правда поднимает настроение, но потом вызывает агрессию и апатию, способствует бессоннице и тревожности. Однако, если от алкоголя отказаться, то через месяц организм способен вернуться в нормальное состояние.

Алкоголь — причина болезней

В течении последних 20 лет потребление алкоголя напрямую связано с уровнем смертности от цирроза печени и гепатитом из-за воспаления и рубцевания тканей печени. Спирт разрушает поджелудочную и вызывает склонность к диабету. Стенки кишечника разрушаются и перестают полноценно всасывать полезные вещества, что влияет на иммунитет.

Многие люди считают, что употребление алкоголя в малых дозах алкоголь полезен для здоровья. Однако врачи Американской ассоциации сердца считают, что это неверно и допустимой дозы алкоголя не существует, это подтверждают многолетние исследования. Алкоголь наносит вред всякий раз, когда вы его употребляете.

Риск развития алкоголизма

Многие уверены, что алкоголизм может развиться только у людей неблагополучных. Однако на развитие болезни могут влиять как внутренние признаки (генетическая предрасположенность, подавленное психологическое состояние и кризисные моменты в жизни), а также и внешние факторы (плохая компания, постоянное употребление алкоголя на работе).