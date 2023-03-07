Как правильно пить алкоголь: полезные лайфхаки

Всем, известно, что алкоголь вредит здоровью, но мало кто полностью отказывается от спиртного. Многие выпивают по праздникам, умеют употреблять спиртное в меру, знают как и когда пить, и тогда алкоголь не убивает их организм, принося только вред и разрушения. «Рамблер» собрал главные лайфхаки о том, как правильно пить спиртное.

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Для некоторых людей, особенно беременных женщин, людей, выздоравливающих от алкогольной зависимости, людей с плохой наследственностью, пациентов с заболеваниями печени и людей, принимающих одно или несколько лекарств, взаимодействующих с алкоголем, употребление алкоголя может быть крайне опасным и вредным для здоровья. Поэтому некоторым категориям людей не стоит пить вообще. Для остальных есть советы, которые помогут правильно пить, минимизируя риски для здоровья.

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Главное – количество

Легко выпить больше, чем вы думаете. Стандартная порция— это банка или бутылка пива средней крепости, 100 мл вина или 30 мл крепкого алкоголя. Напитки, подаваемые в барах или ресторанах, часто содержат более одной стандартной порции. При этом одна порция содержит примерно 10 грамм этанола.

Австралийские эксперты рекомендуют употреблять не более 10 стандартных порций алкоголя в неделю и не более 4 стандартных порций в любой день.

Стандартный напиток содержит около 10 граммов этанола (алкоголя), это количество, которое ваш организм может переработать за один час. Сколько алкоголя вы можете выдержать, зависит от вашего возраста, веса, пола и вашего самочувствия в данный момент.

Установите себе лимит и придерживайтесь его. Избегайте употребления алкоголя в кружках (особенно с друзьями, которые слишком много пьют). Постарайтесь допить свой напиток до того, как начнете другой, а не доливать свой стакан.

Употребление большего количества алкоголя, чем рекомендуется, может увеличить риск несчастных случаев, травм и похмелья. Регулярное чрезмерное употребление алкоголя также увеличивает риск развития постоянных проблем:

Сердечные болезни;

Онкология;

Болезни печени;

Психические заболевания.

Ешьте до (и во время) выпивки

Алкоголь попадает в кровь через желудок и тонкий кишечник. Если ваш желудок пуст, когда вы начинаете пить, алкоголь быстрее попадает в кровоток. Вы можете быстро почувствовать эффект от спиртных напитков, что усложнит контроль над употреблением алкоголя.

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Хорошим лайфхаком станет прием пищи перед первой рюмкой и во время питья.



«Самое важное, чего стоит избегать, – употребление алкоголя без приема пищи. Это увеличивает алкогольную болезнь печени в несколько раз. Если нет никакой возможности употреблять алкоголь только во время еды, не стоит забывать, что есть энтеросорбенты, которые можно использовать до употребления алкоголя, во время или после», — рассказал «Рамблеру» врач-кардиолог Дмитрий Прокофьев Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Эксперты также советуют:

Пить много воды;

Не смешивать алкоголь со сладкими или энергетическими напитками;

Избегать соленых закусок во время питья. Они могут вызвать у вас жажду и, скорее всего, вам захочется пить еще больше.

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Пейте медленно

Количество алкоголя в крови влияет на то, как алкоголь влияет на вас. Чем выше его концентрация в крови, тем выше риск развития проблем со здоровьем.

При этом чем быстрее вы пьете, тем выше концентрация алкоголя, так как организм может обрабатывать только одну стандартную порцию алкоголя в час.

Чтобы обезопасить себя, снизьте потребление алкоголя до одной рюмки в час.

Другие советы:

Вместе с алкогольными пить и безалкогольные напитки

Пить воду, чтобы утолить жажду, прежде чем начать пить алкоголь

Выбирать слабоалкогольные напитки

Потягивать и смаковать, а не проглатывать залпом свой напиток

Не играйте с алкоголем

Старайтесь избегать игр с алкоголем, шотов, конкурсов на скорость и всего, что направлено на то, чтобы быстро опьянить вас. Не пытайтесь идти в ногу со своими друзьями. Вместо этого играйте в бильярд, танцуйте или общайтесь.

Не смешивайте алкоголь с энергетическими напитками, так как это может привести к тому, что вы выпьете больше. Это также может увеличить опасное поведение и вероятность получения травмы.

Принимайте поливитамины с фолиевой кислотой

Фолиевая кислота — это синтетическая форма фолиевой кислоты, витамина B, который может помочь снизить риск сердечных заболеваний и рака толстой кишки и молочной железы. Те, кто пьет, могут получить наибольшую пользу от добавки фолиевой кислоты, поскольку алкоголь умеренно истощает запасы витамина в нашем организме. Количество в стандартном поливитамине — 400 мкг — достаточно в сочетании со здоровой диетой.

Нет полностью безопасного алкоголя