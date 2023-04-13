Вирус папилломы человека (ВПЧ) – группа вирусов, которые поражают кожные покровы и слизистые оболочки человека. Во всем мире вирусом заражено около 660 миллионов человек, но большинство даже не знают об этом, так как инфекция может развиваться и протекать бессимптомно.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал пять главных фактов о вирусе папилломы человека.

Существует более 100 видов ВПЧ, 12 из которых могут вызывать рак шейки матки. Лечения от ВПЧ не существует. В 90% процентах случаев вирус проходит самостоятельно через несколько лет. Существуют методы скрининга, такие как ПАП-тест и тест на ВПЧ, которые нужно проходить раз в три года женщинам в возрасте от 20 до 30 лет. Вакцинация против ВПЧ рекомендуется для детей от 9 лет, она может предотвратить заражение вирусом. Однако, вакцина не эффективна для лечения уже существующей инфекции ВПЧ.

Существующие методы скрининга и вакцинация могут эффективно помочь предотвратить заболевание или выявить его на ранних стадиях. Важно следить за своим здоровьем и принимать меры предосторожности, такие как использование контрацепции и вакцинация. При появлении подозрительных симптомов следует вовремя обратиться к специалисту.

Подробнее о том, что такое вирус папилломы человека, смотрите в видео.