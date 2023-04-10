Меланома – это вид рака кожи, который может распространяться на другие органы и ткани в организме.

Если меланому не обнаружить и не начать лечить вовремя, она может привести к серьезным последствиям. Поэтому очень важно регулярно проверять кожу на наличие новообразований и немедленно обращаться к врачу при обнаружении подозрительных изменений.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, как с помощью пошагового алгоритма "ABCDE" провести проверку собственной кожи на наличие новообразований.

Изучите внешний вид родинки или другого образования на коже:

A (асимметрия): Проверьте родинку на симметрию. Если одна половина отличается от другой, то это может свидетельствовать о злокачественном новообразовании.

B (края): Оцените, какие границы имеет родинка или другое образование на коже. Они должны быть ровными и четкими.

C (цвет): Если цвет родинки неоднородный или изменяется от одной части к другой, это может быть признаком меланомы.

D (диаметр): Измерьте диаметр родинки. Ее размер не должен превышать 6 мм.

E (эволюция): Оцените, как быстро меняется родинка. Если она быстро растет, меняет форму, цвет или текстуру, то это может быть признаком меланомы.

Если вы заметили три и более из перечисленных признаков, важно обратиться к врачу-дерматологу для диагностики и лечения. Он проведет осмотр и, при необходимости, возьмет образец ткани для биопсии.

Подробнее о том, как проводить самодиагностику кожи, смотрите в видео.