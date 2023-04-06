Как понять, что есть проблемы с желчным пузырем

Желчный пузырь — орган, который находится в область правого подреберья, рядом с печенью. Это небольшой мешочек, который служит резервуаром для желчи, необходимой для пищеварения.
Как понять, что с желчным пузырем что-то не так и он перестал полноценно выполнять свои функции? Рассказываем в материале "Рамблера".
По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, можно выделить четыре основных патологий, связанных с желчным пузырем. Первая — желчнокаменная болезнь. Вторая — дискинезия желчевыводящих путей. Третья — острый холецистит. Четвертая — холестаз.
Еще один способ понять, что с желчным что-то не так, — это стул. В норме человек ходит в туалет ежедневно и очень быстро. Стул должен быть цельным, не источать неприятный запах и не оставлять следы на унитазе. Если это не так, необходимо обратить внимание на здоровье желчного пузыря и всего желудочно-кишечного тракта.
О проблемах с желчеоттоком могут также сигнализировать ухудшившееся зрение, сухость кожи и частые головные боли.