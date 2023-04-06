$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Как понять, что есть проблемы с желчным пузырем

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Желчный пузырь — орган, который находится в область правого подреберья, рядом с печенью. Это небольшой мешочек, который служит резервуаром для желчи, необходимой для пищеварения.

Как понять, что есть проблемы с желчным пузырем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как понять, что с желчным пузырем что-то не так и он перестал полноценно выполнять свои функции? Рассказываем в материале "Рамблера".

По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, можно выделить четыре основных патологий, связанных с желчным пузырем. Первая — желчнокаменная болезнь. Вторая — дискинезия желчевыводящих путей. Третья — острый холецистит. Четвертая — холестаз.

Основные симптомы: слабость, кожаный зуд, желтизна кожных покровов и слизистых оболочек и так называемая печеночная колика. Это приступ распирающей боли, возникающий через 1,5 часа после употребления жирной или жареной пищи. Боль возникает в правом подреберье и, как правило, отдает в лопатку, поэтому эти болезни иногда путают с инфарктом. Часто эти боли сопровождаются тошнотой или рвотой. Что важно, при рвоте не наступает облегчения. Иногда бывают проблемы, связанные с повышением температуры. При этом температура легко купируется либо самопроизвольно, либо за счет спазмалетиков.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Еще один способ понять, что с желчным что-то не так, — это стул. В норме человек ходит в туалет ежедневно и очень быстро. Стул должен быть цельным, не источать неприятный запах и не оставлять следы на унитазе. Если это не так, необходимо обратить внимание на здоровье желчного пузыря и всего желудочно-кишечного тракта.

Симптомы весеннего авитаминоза и как от его избавиться: интервью с терапевтом

О проблемах с желчеоттоком могут также сигнализировать ухудшившееся зрение, сухость кожи и частые головные боли.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий