Весенний авитаминоз: признаки и продукты, которые помогут от него избавиться

Постарайтесь составить меню так, чтобы каждая получаемая калория была предельно насыщена витаминами, минералами и фито нутриентами. Впереди лето – сейчас самое время не только восстановить витаминный статус, но и задуматься о форме.



Жирорастворимые витамины – в частности, витамин А, который зачастую «страдает» после зимы, вы сможете получить из жира печени морских рыб, шпината, красного перца, петрушки и моркови.



Столь популярный витамин D вы отыщите весной не только под солнечными лучами, но и в яичном желтке, сливочном масле, молоке, печени рыб. А витамины E и K – в зеленых овощах и зелени, зародышах пшеницы и качественном растительном масле.



Также включите в рацион обычную капусту и всевозможные зеленые салаты.



Не забывайте и про водорастворимые витамины группы B и витамин C – они содержатся в широком спектре доступных продуктов. При этом держите в голове, что для развития дефицита водорастворимых витаминов требуется несколько недель или месяцев ограничений в пище.

Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.