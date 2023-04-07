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32 минуты назад

4 неожиданных симптома аллергии, которые нельзя игнорировать

Мира Маркина

От разных форм аллергии страдает от 10 до 40% населения Земли. По мнению специалистов, к 2025 году число людей, страдающих от этого недуга, может вырасти до 50%.

4 неожиданных симптома аллергии, которые нельзя игнорировать
Фото: UnsplashUnsplash

Порой аллергия сигнализирует о себе посредством понятных симптомов: насморком, чиханием и высыпаниями. Но случается и так, что болезнь проявляет себя иначе.

Подробнее о нетипичных симптомах аллергии – в материале "Рамблера".

Головная боль

При аллергии головная боль, как правило, локализуется в области носовых пазух и отдает в переносицу. Кроме того, боль может быть односторонняя (затрагивать только одну часть головы) и усиливаться от яркого солнечного света.

Запор

Пищевая аллергия нередко сопровождается запором, особенно у детей. Если вы или ваш ребенок регулярно сталкиваетесь с запорами, возможно, все дело в аллергене, который есть в рационе.

Потрескавшиеся губы

Если человек постоянно дышит ртом, губы начинают активнее сохнуть и трескаться. Довольно часто трещинки на губах являются одним из первых симптомов у аллергиков, который замечают врачи.

Три вопроса доктору об аллергии

Боль в животе

Регулярные несильные спазмы в области живота нередко сигнализируют о пищевой аллергии. Однако многие люди игнорируют данный симптом, и спазмы возвращаются, как только человек вновь съедает тот или иной продукт.

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