4 неожиданных симптома аллергии, которые нельзя игнорировать

От разных форм аллергии страдает от 10 до 40% населения Земли. По мнению специалистов, к 2025 году число людей, страдающих от этого недуга, может вырасти до 50%.

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Порой аллергия сигнализирует о себе посредством понятных симптомов: насморком, чиханием и высыпаниями. Но случается и так, что болезнь проявляет себя иначе.

Подробнее о нетипичных симптомах аллергии – в материале "Рамблера".

Головная боль

При аллергии головная боль, как правило, локализуется в области носовых пазух и отдает в переносицу. Кроме того, боль может быть односторонняя (затрагивать только одну часть головы) и усиливаться от яркого солнечного света.

Запор

Пищевая аллергия нередко сопровождается запором, особенно у детей. Если вы или ваш ребенок регулярно сталкиваетесь с запорами, возможно, все дело в аллергене, который есть в рационе.

Потрескавшиеся губы

Если человек постоянно дышит ртом, губы начинают активнее сохнуть и трескаться. Довольно часто трещинки на губах являются одним из первых симптомов у аллергиков, который замечают врачи.

Боль в животе