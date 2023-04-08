Где проще всего можно подхватить грибок стопы

По статистике ВОЗ, практически каждый пятый житель Земли страдает от грибка стоп или ногтей. И проблема эта существует не только из-за агрессивности болезни, но и из-за избегания банальных правил гигиены. "Рамблер" расскажет, где можно подхватить грибок.

Запускать грибок нельзя, так как он выделяет огромные порции токсинов, которые негативно влияют на иммунную систему. Только представьте, что грибок ногтей может привести к гангрене, разложению кожи, разрыву сосудов, проблемам с печенью и сердцем.

Где можно подхватить грибок

Главные союзники грибка — влажность и большое скопление людей, поэтому чаще всего его можно встретить:

в бассейнах, банях и аквапарках

в душевых кабинах

в раздевалках фитнес-залов

во влажном песке

в гостиницах

в обувных магазинах

в плохих маникюрных салонах