Смертельный грибок распространяется в США: почему медики бьют тревогу

В США медики бьют тревогу: по штатам распространяются заражения смертельно опасным грибком Candida auris (C.auris), который устойчив к лекарствам и может быть летален. Их число резко возросло в американских больницах. Так, случаи заражения грибком стали появляться в штатах в три раза чаще в 2021 году. Информация об этом появилась на сайте центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Фото: Flickr Flickr

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Что такое Candida auris

C. auris — это грибок вида Candida, а Candida — наиболее распространенный дрожжевой грибок, вызывающий инфекции у человека. Auris в переводе с латыни означает ухо. Несмотря на свое название, C. auris также может поражать многие другие области тела и вызывать инвазивные инфекции, включая инфекции кровотока и раневые инфекции.

По данным CDC , это относительно новый тип грибка, впервые обнаруженный в Японии в 2009 году.

Однако исследования, проведенные с тех пор, показали, что образцы C. auris могут быть впервые зафиксированы в Южной Кореи в 1996 году.

Медики обеспокоены распространением грибка по трем основным причинам:

Он часто обладает множественной лекарственной устойчивостью, то есть грибок устойчив ко многим противогрибковым препаратам, обычно используемым для лечения кандидозных инфекций.

Его трудно идентифицировать стандартными лабораторными методами, и его можно ошибочно идентифицировать в лаборатории без специальной технологии.

Грибок вызвал вспышки в медицинских учреждениях. По этой причине важно быстро идентифицировать C. auris у госпитализированного пациента, чтобы медицинские учреждения могли принять особые меры предосторожности для предотвращения его распространения.

Какие виды инфекций может вызывать C. auris и как диагностируется

C. auris вызывает инфекции кровотока, раневые инфекции и ушные инфекции. Он также был выделен из образцов из дыхательных путей и мочи, но неясно, вызывает ли он инфекции в легких или мочевом пузыре.

Как и другие инфекции Candida, инфекции C. auris обычно диагностируются с помощью посева крови или других биологических жидкостей. Однако C. auris труднее идентифицировать, чем другие, более распространенные типы Candida . Например, его можно спутать с другими типами дрожжей, особенно с Candida haemulonii. Для выявления C. auris необходимы специальные лабораторные тесты.

Кто подвержен риску заражения C. auris

Ограниченные данные свидетельствуют о том, что факторы риска инфекций Candida auris в целом аналогичны факторам риска других типов инфекций Candida .

Среди них эксперты называют: хирургическое вмешательство, диабет, использование антибиотиков широкого спектра действия и противогрибковых средств. Инфекции были обнаружены у пациентов всех возрастов, от недоношенных детей до пожилых людей. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы узнать больше о факторах риска инфекции C. auris .

Поддаются ли лечению инфекции C. auris

Большинство инфекций C. auris поддаются лечению классом противогрибковых препаратов, называемых эхинокандинами. Однако некоторые инфекции C. auris устойчивы ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов, что затрудняет их лечение. В этой ситуации для лечения инфекции может потребоваться несколько классов противогрибковых препаратов в высоких дозах. Решения о лечении должны приниматься после консультации с врачом, имеющим опыт лечения пациентов с грибковыми инфекциями.

Может ли человек умереть от заражения C. auris

Летальные исходы возможны и уже зафиксированы в США. Инвазивные инфекции любым видом Candida могут привести к летальному исходу. По информации CDC, в, 30–60% людей с инфекциями, вызванными C. auris, умерли. Однако у многих из этих людей были другие серьезные заболевания, которые также повышали риск смерти.

Как распространяется C. auris

C. auris может распространяться в медицинских учреждениях при контакте с загрязненными поверхностями или оборудованием в окружающей среде или от человека к человеку.

Инфекции C. auris были зарегистрированы более чем в 30 странах, включая Соединенные Штаты. Поскольку для идентификации C. auris требуются специальные лабораторные методы, инфекции, вероятно, имели место в других странах, но не были идентифицированы.