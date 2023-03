Смертельный грибок распространяется в США: почему медики бьют тревогу

Что такое Candida auris

C. auris — это грибок вида Candida, а Candida — наиболее распространенный дрожжевой грибок, вызывающий инфекции у человека. Auris в переводе с латыни означает ухо. Несмотря на свое название, C. auris также может поражать многие другие области тела и вызывать инвазивные инфекции, включая инфекции кровотока и раневые инфекции.

Однако исследования, проведенные с тех пор, показали, что образцы C. auris могут быть впервые зафиксированы в Южной Кореи в 1996 году.

Какие виды инфекций может вызывать C. auris и как диагностируется

C. auris вызывает инфекции кровотока, раневые инфекции и ушные инфекции. Он также был выделен из образцов из дыхательных путей и мочи, но неясно, вызывает ли он инфекции в легких или мочевом пузыре.

Как и другие инфекции Candida, инфекции C. auris обычно диагностируются с помощью посева крови или других биологических жидкостей. Однако C. auris труднее идентифицировать, чем другие, более распространенные типы Candida . Например, его можно спутать с другими типами дрожжей, особенно с Candida haemulonii. Для выявления C. auris необходимы специальные лабораторные тесты.