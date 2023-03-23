Смертельный грибок распространяется в США: почему медики бьют тревогу

В США медики бьют тревогу: по штатам распространяются заражения смертельно опасным грибком Candida auris (C.auris), который устойчив к лекарствам и может быть летален. Их число резко возросло в американских больницах. Так, случаи заражения грибком стали появляться в штатах в три раза чаще в 2021 году. Информация об этом появилась на сайте центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Рамблер" расскажет о том, почему медики бьют тревогу.
C. auris — это грибок вида Candida, а Candida — наиболее распространенный дрожжевой грибок, вызывающий инфекции у человека. Auris в переводе с латыни означает ухо. Несмотря на свое название, C. auris также может поражать многие другие области тела и вызывать инвазивные инфекции, включая инфекции кровотока и раневые инфекции.
По данным CDC , это относительно новый тип грибка, впервые обнаруженный в Японии в 2009 году.
Однако исследования, проведенные с тех пор, показали, что образцы C. auris могут быть впервые зафиксированы в Южной Кореи в 1996 году.
Медики обеспокоены распространением грибка по трем основным причинам:
C. auris вызывает инфекции кровотока, раневые инфекции и ушные инфекции. Он также был выделен из образцов из дыхательных путей и мочи, но неясно, вызывает ли он инфекции в легких или мочевом пузыре.
Как и другие инфекции Candida, инфекции C. auris обычно диагностируются с помощью посева крови или других биологических жидкостей. Однако C. auris труднее идентифицировать, чем другие, более распространенные типы Candida . Например, его можно спутать с другими типами дрожжей, особенно с Candida haemulonii. Для выявления C. auris необходимы специальные лабораторные тесты.
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что факторы риска инфекций Candida auris в целом аналогичны факторам риска других типов инфекций Candida .
Среди них эксперты называют: хирургическое вмешательство, диабет, использование антибиотиков широкого спектра действия и противогрибковых средств. Инфекции были обнаружены у пациентов всех возрастов, от недоношенных детей до пожилых людей. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы узнать больше о факторах риска инфекции C. auris .
Большинство инфекций C. auris поддаются лечению классом противогрибковых препаратов, называемых эхинокандинами. Однако некоторые инфекции C. auris устойчивы ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов, что затрудняет их лечение. В этой ситуации для лечения инфекции может потребоваться несколько классов противогрибковых препаратов в высоких дозах. Решения о лечении должны приниматься после консультации с врачом, имеющим опыт лечения пациентов с грибковыми инфекциями.
Летальные исходы возможны и уже зафиксированы в США. Инвазивные инфекции любым видом Candida могут привести к летальному исходу. По информации CDC, в, 30–60% людей с инфекциями, вызванными C. auris, умерли. Однако у многих из этих людей были другие серьезные заболевания, которые также повышали риск смерти.
C. auris может распространяться в медицинских учреждениях при контакте с загрязненными поверхностями или оборудованием в окружающей среде или от человека к человеку.
Инфекции C. auris были зарегистрированы более чем в 30 странах, включая Соединенные Штаты. Поскольку для идентификации C. auris требуются специальные лабораторные методы, инфекции, вероятно, имели место в других странах, но не были идентифицированы.
Американский CDC провел полногеномное секвенирование образцов C. auris из стран Восточной Азии, Южной Азии, Южной Африки и Южной Америки. Секвенирование всего генома дает подробные ДНК-отпечатки организмов. В CDC обнаружили, что изоляты в каждом регионе очень похожи друг на друга, но относительно разные в разных регионах. Эти различия свидетельствуют о том, что C. auris независимо возник во многих регионах примерно в одно и то же время.