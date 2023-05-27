Ангиомы – это доброкачественные образования, состоящие из капилляров. Они могут быть различных размеров и форм, а также располагаться на разных участках тела.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, что капиллярные ангиомы являются самыми распространенными и представляют собой сосудистые образования красно-фиолетового цвета, которые обычно появляются на лице и шее.

Чаще всего они возникают у пациентов старше 25-30 лет в результате гормональных изменений организма.

Также на их появление может влиять генетическая предрасположенность и полученные травмы.

В большинстве случаев красные родинки не являются опасными для здоровья, но если они начинают быстро расти или причинять дискомфорт, следует обратиться к врачу для оценки состояния и возможного лечения.

Подробнее о том, почему появляются красные родинки на коже, смотрите в видео.