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Почему появляются красные родинки на коже: видео

Ангиомы – это доброкачественные образования, состоящие из капилляров. Они могут быть различных размеров и форм, а также располагаться на разных участках тела.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, что капиллярные ангиомы являются самыми распространенными и представляют собой сосудистые образования красно-фиолетового цвета, которые обычно появляются на лице и шее.

Чаще всего они возникают у пациентов старше 25-30 лет в результате гормональных изменений организма.

Также на их появление может влиять генетическая предрасположенность и полученные травмы.

В большинстве случаев красные родинки не являются опасными для здоровья, но если они начинают быстро расти или причинять дискомфорт, следует обратиться к врачу для оценки состояния и возможного лечения.

Как отличить родинку от меланомы

Подробнее о том, почему появляются красные родинки на коже, смотрите в видео.

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