Чем чревато игнорирование ушиба мизинца: видео

Ушиб пальцев на ноге – это одна из самых популярных бытовых травм. Чаще всего травмирование пальцев происходит по неосторожности, когда человек не замечая задевает посторонний предмет на полу.

Но ушибы не так безобидны, как принято считать, особенно, когда пациенты не обращаются за своевременной помощью.

Отказ от своевременной помощи может привести к серьезным последствиям, таким как развитие остеомиелита (воспаление кости), артроза (дегенеративное заболевание суставов), переломов и других осложнений.

Невозможность двигать пальцами или ногой

Сильная боль, которая не проходит даже после применения компресса из льда

Выступление костей или деформация пальца

Появление отека и синяков на большей части стопы или голени В случае, если вы заметили следующие симптомы, то стоит обратиться к специалисту:

Поэтому, если вы заметили необычные для себя симптомы, необходимо обратиться к врачу, который проведет диагностику и назначит лечение.

Об этом рассказал с своем видео врач Сергей Длин.