Хруст и щелканье суставов при движении – это довольно распространенный симптом, который часто беспокоит пациентов.

Несмотря на то, что многие люди не придают этому особого значения, щелканье может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем.

Одной из причин щелканья суставов является недостаток суставной жидкости. Синовиальная жидкость играет важную роль в работе суставов, смягчая удары и обеспечивая их гладкое движение. Если жидкости недостаточно, то возникает трение между костями, что может привести к дискомфорту.

Еще одной причиной щелканья суставов является спазм связочного аппарата и мышц. Это может произойти в результате перенапряжения или травмы, которые приводят к неестественному положению сустава.

Если щелканье суставов сопровождается болями, отеком или проблемами при выполнении привычных движений, то обязательно обратитесь к специалисту.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.