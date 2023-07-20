Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, которое проявляется в виде повторяющихся эпизодов конвульсивных приступов.

Приступы происходят в любое время и могут быть вызваны различными факторами, такими как стресс, усталость или недостаток сна.

Важно помнить, что во время приступа человек может потерять сознание. Поэтому не стоит пытаться остановить приступ или силой удерживать положение тела, так как это может усугубить состояние.

Если у человека случился приступ, то в первую очередь необходимо сохранять спокойствие и обеспечить безопасность, убедившись, что он не упадет и не получит другие травмы.

Чтобы облегчить состояние, можно подложить под голову подушку, повернуть человека на бок, ослабить стягивающую одежду.

Об этом рассказал в своем видео врач Антон Клочков.