7 симптомов, которые нельзя игнорировать
Есть очевидные симптомы, которые требуют неотложной медицинской помощи, например, боль в груди, внезапная потеря зрения, сильная боль в животе.
Но иногда бывает трудно понять, когда следует незамедлительно обратиться к врачу. Рассказываем о семи симптомах, на которые стоит обратить внимание, в материале "Рамблера".
Необъяснимая потеря веса
Необъяснимая потеря веса может быть признаком проблем со здоровьем. К ним относятся гиперактивность щитовидной железы — гипертиреоз, диабет, депрессия, заболевания печени, рак или нарушения, которые мешают усвоению питательных веществ вашим организмом — нарушения мальабсорбции.
Если вы потеряли более 5% массы тела за последние 6-12 месяцев, обратитесь к врачу.
Постоянная или высокая температура
Постоянная температура может означать, что у вас инфекция, включая COVID-19. Если помимо температуры, у вас есть такие симптомы, такие как кашель и усталость, немедленно обратитесь к врачу за консультацией. Скорее всего, вам предложат пройти тестирование на коронавирус.
Температура также может быть симптомом многих других инфекционных заболеваний: от инфекции мочевыводящих путей до туберкулеза.
Если у вас температура выше 39 или длится более трех дней, необходимо обратиться к врачу.
Одышка
Интенсивные физические нагрузки, экстремальные температуры, ожирение, большая высота, — все это может вызвать одышку. Однако данный симптом может сигнализировать о некоторых проблемах со здоровьем. Если у вас возникла необъяснимая одышка, особенно внезапная и сильная, обратитесь за неотложной медицинской помощью.
Причинами одышки могут быть хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, астма, пневмония или образование тромба в легком — эмболия легочной артерии.
Среди других причин —проблемы с сердцем и легкими. Затрудненное дыхание также может возникнуть при панической атаке — внезапном приступе сильной тревоги, который вызывает серьезные физические реакции, когда нет реальной опасности или явной причины.
Необъяснимые изменения в работе кишечника
- Стул кровавого или черного цвета,
- Постоянная диарея или запор,
- Боль в желудке, которая не проходит.
Изменения в работе кишечника могут быть признаком бактериальной инфекции, такой как кампилобактер или сальмонелла, вирусной или паразитарной инфекции. Среди других возможных причин — заболевание раздраженного кишечника и рак толстой кишки.
Спутанность сознания
Обратитесь к врачу, если внезапно:
- вам стало труднее мыслить,
- возникли проблемы с концентрацией внимания,
- изменилось ваше поведение.
Эти симптомы могут быть как признаками инфекции, обезвоживания, так и психических расстройств.
Чувство сытости после небольшого количества еды
Если вы чувствуете сытость слишком рано или после того, как съели меньше обычного, стоит тоже обратиться к врачу. Ранее насыщение может возникнуть наряду с тошнотой, рвотой, вздутием живота или потерей веса.
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ),
- пептическая язвенная болезнь,
- рак желудка.
Вспышки света в глазах
Яркие пятна или вспышки света в глазах иногда могут быть признаком мигрени. В других случаях это может быть признаком серьезного состояния, при котором происходит отслойка сетчатки — тонкий слой ткани в задней части глаза смещается со своего места. Своевременное обращение за медицинской помощью может помочь предотвратить необратимую потерю зрения.