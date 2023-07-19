Ученые из Пекина обнаружили неожиданную причину, повышающую риск облысения у молодых мужчин – это сахар.

В результате исследований было выявлено, что мужчины, потреблявшие много сахара, имели больший риск алопеции.

Оказывается, сахар может вызывать воспалительные процессы в организме, которые повреждают фолликулы волос. Кроме того, сахар может повышать уровень инсулина в крови, что может привести к перераспределению гормонов и, в конечном итоге, к облысению.

Эти результаты являются важным выводом для мужчин, особенно тех, кто употребляет большое количество сладкого. Уменьшение потребления сахара может помочь сохранить здоровье волос и предотвратить облысение.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.