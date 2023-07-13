Многие пациенты обращаются к врачам с просьбой объяснить, почему у них появились отеки, боли и тяжесть в ногах. Обычно это последствия атеросклероза — забитых сосудов. При этом не всем известны ранние признаки заболевания, из-за которого могут возникнуть не только отеки, но и гангрена.

"Рамблер" решил выяснить, какие признаки указывают на атеросклероз, чтобы помочь избежать серьезных последствий в будущем.

В социальной сети TikTok невролог и рефлексотерапевт Ольга Лисенкова, известная под ником @nevrolog.lisenkova, рассказывает, на какой дискомфорт стоить обратить внимание. По словам врача, ногам всегда будет холодно. При этом зябкость появляется вне зависимости от времени года, погодных условий и температуры помещения. Кроме того, человек с атеросклерозом часто страдает от перемежающей хромоты. Ноги начинают сильно болеть уже после 50 или 100 метров ходьбы.

Об остальных признаках вы можете узнать, посмотрев видеоролик.