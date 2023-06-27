Какие продукты нужно употреблять для здоровья сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти людей во всем мире, согласно данным ВОЗ. Ежегодно эти случаи смерти составляют около 31%. кроме того, у людей с ССЗ повышается риск других заболеваний: диабета, гипертонии и гиперлипидемии.

© Unsplash

Для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний врачи рекомендуют корректировать образ жизни человека: отказаться от вредных привычек, добавить физическую активность и изменить питание. Помимо отказа от жирного, соленого и жареного пациентам с риском ССЗ рекомендуют употреблять определенные продукты. О том, что нужно есть для здоровья сосудов — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Авокадо

Этот овощ содержит в себе полезные жиры, которые необходимы любому организму и снижают холестерин, улучшая состояние сосудов. Кроме того, авокадо богат калием, в одной штуке содержится более четверти дневной нормы. Калий полезен для снижения артериального давления и уменьшения риска инсульта.

Жирная рыба

Еще один источник полезных жиров. Они помогают бороться с холестерином, повышать эластичность сосудов. В этом продукте содержится омега-3, что делает его идеальным для рациона людей, страдающих гипертонией. Как сообщают исследователи, еженедельно человеку с повышенным артериальным давлением нужно употреблять в пищу три порции жирной рыбы.

Помидоры

Ученые выяснили, что низкий уровень ликопина в крови способствует повышенному риску инсульта и сердечных приступов. Большое количество ликопина содержится в помидорах и косточках этого овоща. Это — пигмент, который окрашивает овощи и фрукты в красный цвет. Он помогает восстанавливать поврежденные и воспаленные сосуды в организме.

Грецкие орехи