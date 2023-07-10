Вредно ли на самом деле хрустеть шеей: видео
У каждого наверняка есть хотя бы один знакомый, который любит похрустеть пальцами или шеей. В такой ситуации все окружающие его люди обычно делятся на два лагеря – кто-то считает, что эти действия вполне безобидны или даже несут некоторое облегчение суставам, а кто-то испуганно ругает любителя "похрустеть", утверждая, что таким образом человек сильно вредит своему здоровью.
"Рамблер" озаботился вопросом, полезно ли в итоге изредка "похрустеть" шеей, или, напротив, подобные манипуляции вредны для организма.
В социальной сети TikTok мы нашли видеоролик, в котором невролог и мануальный терапевт, зарегистрированный под ником @dr.kokotov, рассказал, чем на самом деле может грозить хруст шейными позвонками и откуда он вообще берется.
Подробности смотрите в видео.
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