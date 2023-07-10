Вредно ли на самом деле хрустеть шеей: видео

У каждого наверняка есть хотя бы один знакомый, который любит похрустеть пальцами или шеей. В такой ситуации все окружающие его люди обычно делятся на два лагеря – кто-то считает, что эти действия вполне безобидны или даже несут некоторое облегчение суставам, а кто-то испуганно ругает любителя "похрустеть", утверждая, что таким образом человек сильно вредит своему здоровью.