Какие упражнения помогут расслабить мышцы шеи: видео

Мышцы шейного отдела очень часто зажимаются ввиду самых разных факторов. Чаще всего к этой проблеме приводят стрессы, сон в неудобной позе и работа за компьютером.

В связи с тем, что все большее количество людей ежедневно по 8 часов проводят в положении сидя перед монитором, проблема с мышцами шеи очень распространена.

Чтобы не усилить нагрузку на позвоночник и сохранить здоровье спины и шеи, мы рекомендуем регулярно проводить простую и довольно короткую гимнастику, которая состоит буквально из нескольких упражнений, но при этом эффективно расслабляет мышцы шейного отдела.