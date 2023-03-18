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2 часа назад

Какие упражнения помогут расслабить мышцы шеи: видео

Мира Маркина

Мышцы шейного отдела очень часто зажимаются ввиду самых разных факторов. Чаще всего к этой проблеме приводят стрессы, сон в неудобной позе и работа за компьютером.

В связи с тем, что все большее количество людей ежедневно по 8 часов проводят в положении сидя перед монитором, проблема с мышцами шеи очень распространена.

Чтобы не усилить нагрузку на позвоночник и сохранить здоровье спины и шеи, мы рекомендуем регулярно проводить простую и довольно короткую гимнастику, которая состоит буквально из нескольких упражнений, но при этом эффективно расслабляет мышцы шейного отдела.

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Пользователь социальной сети TikTok с ником @doc_covid опубликовал на своей странице видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, какие упражнения помогут избавиться от зажатости мышц в области шее.

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