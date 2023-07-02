Как узнать, что пора ставить коронку на зуб: видео

Поход к стоматологу – процесс, который непременно вызывает стресс. И зачастую дело даже не в страхе перед процедурами, а в том, что это стоит довольно больших денег. Когда зуб разрушен до такой степени, что лечение и пломбирование уже бессмысленно или невозможно, приходится ставить коронку.

Однако это не единственная ситуация, при которой обязательна установка коронки на больной зуб – есть и другие. О них в своем видеоролике рассказал врач, зарегистрированный в социальной сети TikTok под ником @tvoyvrach.

Помните, что любые проблемы с зубами требуют особого внимания и быстрой реакции. И дело здесь не только в том, что запущенные случай намного дороже лечить, но и в том, что заболевания полости рта, не вылеченные вовремя, могут дать серьезные осложнения.