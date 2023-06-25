Лук и чеснок – это не только ароматные и вкусные овощи, но и натуральные средства, которые могут помочь справиться с аллергическими реакциями.

Несмотря на то, что многие люди не любят запах этих овощей, они действительно могут помочь уменьшить уровень гистамина в организме, что является одной из главных причин аллергических реакций.

Гистамин – это химическое вещество, которое вырабатывается организмом в ответ на аллергены. Он вызывает различные симптомы аллергии, такие как зуд, красноту, отек и насморк. Однако лук и чеснок могут помочь снизить уровень гистамина в организме благодаря своим антиоксидантным свойствам. Они содержат флавоноиды, которые могут блокировать выделение гистамина.

Поэтому, если вы страдаете от аллергии, добавьте лук и чеснок в свой рацион и получите максимальную пользу для своего здоровья.

Об этом рассказала врач терапевт Анна Торяник.