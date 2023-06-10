Витамины – это необходимые для человека вещества, которые помогают организму функционировать правильно.

Витамины открывались постепенно и результаты исследований постоянно дополнялись. Поэтому сначала их обозначали буквами латинского алфавита.

Первый открытый витамин был назван витамином А, следующий – витамином В. Но позднее выяснилось, что витамин В состоит из множества различных веществ, каждое из которых получило свой номер (B1, B2, B3 и т.д.).

Таким образом, буквенные обозначения витаминов придумали для удобства классификации до тех пор, пока не был установлен их точный химический состав.

Об этом рассказал врач Сергей Малоземов.