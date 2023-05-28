При появлении симптомов болезни многие начинают активно есть малиновое варенье, так как считается, что оно ускоряет процесс выздоровления.

Врач Сергей Малоземов рассказал, обладает ли малиновое варенье противовоспалительным и жаропонижающим эффектом на самом деле.

Свежая малина действительно содержит природную ацетилсалициловую кислоту, но в очень маленьком количестве, поэтому ее влияние на терморегуляцию человеческого организма крайне слабое.

А после термической обработки в ягодах не останется полезных веществ, поэтому использовать варенье можно просто как сладкую добавку к чаю.

Поэтому при проявлении симптомов болезни не стоит полагаться только на варенье из малины.

Подробнее о том, имеет ли малиновое варенье жаропонижающий эффект, смотрите в видео.