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Помогает ли малиновое варенье сбить температуру на самом деле: видео

При появлении симптомов болезни многие начинают активно есть малиновое варенье, так как считается, что оно ускоряет процесс выздоровления.

Врач Сергей Малоземов рассказал, обладает ли малиновое варенье противовоспалительным и жаропонижающим эффектом на самом деле.

Свежая малина действительно содержит природную ацетилсалициловую кислоту, но в очень маленьком количестве, поэтому ее влияние на терморегуляцию человеческого организма крайне слабое.

А после термической обработки в ягодах не останется полезных веществ, поэтому использовать варенье можно просто как сладкую добавку к чаю.

Поэтому при проявлении симптомов болезни не стоит полагаться только на варенье из малины.

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Подробнее о том, имеет ли малиновое варенье жаропонижающий эффект, смотрите в видео.

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