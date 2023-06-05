Часто даже незначительные симптомы лучше не игнорировать, а проверить здоровье у специалиста.

Врач Сергей Длин рассказал о пяти симптомах, которые могут стать поводом для обращения к неврологу.

Боль в шее и спине. Любой болевой синдром – это сигнал организма о том, что внутри возникла проблема. Боль в позвоночнике может указывать на развитие остеохондроза, вызванного повреждением межпозвоночных дисков.

Головокружение, потеря равновесия или координации движений. Потеря координации чаще всего свидетельствует о наличии проблем с вестибулярными аппаратом.

Мышечная слабость. Данный симптом может быть причиной как неврологических, так и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому требует незамедлительного осмотра врачом.

Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к неврологу для диагностики и лечения. Не игнорируйте свое здоровье и свои симптомы, так как они могут быть признаком серьезного заболевания.

Об остальных симптомах, при которых стоит обратиться к специалисту, смотрите в видео.