Как понять, что мозг стареет быстрее тела: 4 признака

Старение тела, как правило, гораздо проще отследить, чем старение мозга. О том, что годы берут свое, говорят морщины, седина, боли в суставах и спине, а также многие другие факторы. А вот о том, что стареет мозг, долгое время мы можем даже не догадываться.

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Немногие знают об этом, но нередко мозг начинает стареть быстрее, чем тело. Чтобы выявить этот процесс, важно обращать внимание на некоторые признаки.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Вы не можете сконцентрироваться, когда нервничаете

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование и выяснили, что у молодых людей возбуждение усиливает внимание к самой важной информации. Тем временем у пожилых людей все наоборот: во время стресса внимание рассеивается между важными вещами и второстепенными стимулами, которые не играют большой роли.

По данным исследователей, такая черта может возникнуть уже в 30 лет и указывать на грядущую болезнь Альцгеймера. Если вы понимаете, что вам тяжело сконцентрироваться в стрессовых ситуациях, начинайте уже сейчас следить за здоровьем мозга и "прокачивать" его посредством головоломок, новых языков и занятий спортом.

Вы стали забывчивы

По данным доктора медицины и невролога Томаса Видика, люди, у которых резко возникают проблемы с памятью, зачастую не замечают этого. Обычно тревогу начинают бить их близкие, потому что на них эта забывчивость влияет напрямую. Если родные и друзья регулярно говорят вам о том, что вы рассеяны и забывчивы, не затягивайте с походом к специалисту. Вполне возможно, что их опасения небезосновательны.

Вы устаете днем

Вялость, сонливость и апатия в дневное время могут указывают на то, что мозг не успевает восстановиться за ночь. А это, в свою очередь, провоцирует его старение. Ученые не раз приходили к выводу, что сонливость днем – это один из главных признаков когнитивных нарушений.

Вы недоверчивы