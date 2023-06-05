Как понять, что мозг стареет быстрее тела: 4 признака
Старение тела, как правило, гораздо проще отследить, чем старение мозга. О том, что годы берут свое, говорят морщины, седина, боли в суставах и спине, а также многие другие факторы. А вот о том, что стареет мозг, долгое время мы можем даже не догадываться.
Немногие знают об этом, но нередко мозг начинает стареть быстрее, чем тело. Чтобы выявить этот процесс, важно обращать внимание на некоторые признаки.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Вы не можете сконцентрироваться, когда нервничаете
Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование и выяснили, что у молодых людей возбуждение усиливает внимание к самой важной информации. Тем временем у пожилых людей все наоборот: во время стресса внимание рассеивается между важными вещами и второстепенными стимулами, которые не играют большой роли.
По данным исследователей, такая черта может возникнуть уже в 30 лет и указывать на грядущую болезнь Альцгеймера. Если вы понимаете, что вам тяжело сконцентрироваться в стрессовых ситуациях, начинайте уже сейчас следить за здоровьем мозга и "прокачивать" его посредством головоломок, новых языков и занятий спортом.
Вы стали забывчивы
По данным доктора медицины и невролога Томаса Видика, люди, у которых резко возникают проблемы с памятью, зачастую не замечают этого. Обычно тревогу начинают бить их близкие, потому что на них эта забывчивость влияет напрямую. Если родные и друзья регулярно говорят вам о том, что вы рассеяны и забывчивы, не затягивайте с походом к специалисту. Вполне возможно, что их опасения небезосновательны.
Вы устаете днем
Вялость, сонливость и апатия в дневное время могут указывают на то, что мозг не успевает восстановиться за ночь. А это, в свою очередь, провоцирует его старение. Ученые не раз приходили к выводу, что сонливость днем – это один из главных признаков когнитивных нарушений.
Вы недоверчивы
Здравая осмотрительность и полное недоверие к окружающему миру – две совершенно разные вещи. Во втором случае человек не просто опасается людей, но также заведомо считает их негодяями и лжецами. В ходе исследования финские ученые выяснили, что циничные и недоверчивые пенсионеры чаще сталкиваются с деменцией и умирают раньше своих сверстников.