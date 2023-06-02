Дисгидротическая экзема – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется в виде пузырьков и зуда на ладонях, стопах и боковых поверхностях пальцев.

Причина появления дисгидротической экземы неизвестна, но она может быть связана с различными факторами, такими как стресс, потливость, аллергия на продукты питания или контактные аллергены, а также изменение влажности воздуха.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, что болезнь часто встречается у людей, занимающихся ручным трудом, так как им приходится контактировать разными активными составами, которые могут вызывать реакцию на коже.

Лечение включает в себя использование местных препаратов, таких как кремы и мази, а в некоторых случаях может потребоваться системная терапия.

Важно обратиться к врачу-дерматологу для установки точного диагноза и назначения эффективного лечения.