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Как связаны атопический дерматит и пищевая аллергия: видео

Атопический дерматит или экзема – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется сухостью, зудом и покраснениями. Заболевание чаще всего возникает в детском возрасте, но может проявляться и у взрослых.

Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал, влияет ли пищевая аллергия на развитие дерматита, и в каких случаях нужно обратить внимание на питание.

Атопический дерматит и пищевая аллергия тесно связаны, так как дерматит является одним из проявлений аллергической реакции на определенные продукты питания. Дерматит также может быть вызван другими факторами, такими как генетическая предрасположенность, изменения климата, стресс и контакт с раздражающими веществами. Однако пищевая аллергия может усугубить симптомы атопического дерматита и привести к обострению заболевания. Поэтому при лечении атопического дерматита важно учитывать вероятность наличия пищевой аллергии и исключить из рациона продукты, которые ее вызывают.

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Подробнее о том, как связаны атопический дерматит и пищевая аллергия, смотрите в видео.

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