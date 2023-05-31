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Как выполнять перкуссионный массаж голеностопного сустава: видео

Часто боль в голеностопном суставе связана с гипертонусом мышц.

Перенапряжение мышц голени вызывает болевой синдром в проекции мускулатуры, из-за чего боль может иррадировать в стопу и вызывать отечность конечностей.

Спортивный врач Владимир Демченко показал, как в домашних условиях избавиться от болей в голеностопном суставе и стопе с помощью перкуссионного массажа.

Перкуссионный массаж способствует улучшению кровообращения, уменьшению мышечной напряженности и снятию болевых ощущений. Также выполнение массажа может помочь вернуть подвижность голеностопному суставу, восстановить суставную жидкость и уменьшить отек.

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Подробнее о том, как выполнять перкуссионный массаж голеностопного сустава, смотрите в видео.

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