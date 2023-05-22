Что такое медиальный эпикондилит и как его лечить: видео
Медиальный эпикондилит – это состояние, при котором тендон, соединяющий мышцы предплечья с костями локтевого сустава, воспаляется.
Также этот процесс часто называют "локтем теннисиста", потому что это состояние часто возникает у теннисистов и других спортсменов, которые повторяют однообразные движения с нагрузкой.
Симптомами медиального эпикондилита являются боль внутри локтя, слабость в руке и затруднение при выполнении повседневных задач.
Врач-реабилитолог Азамат Естаев рассказал, как снять воспаление в локтевом суставе и восстановить работу мышц с помощью упражнений. Физиотерапия включает в себя упражнения для растяжки и укрепления мышц предплечья, коррекцию позы и техники движения для уменьшения нагрузки на локоть.
Подробнее о том, как лечить медиальный эпикондилит, смотрите в видео.
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