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Что такое медиальный эпикондилит и как его лечить: видео

Медиальный эпикондилит – это состояние, при котором тендон, соединяющий мышцы предплечья с костями локтевого сустава, воспаляется.

Также этот процесс часто называют "локтем теннисиста", потому что это состояние часто возникает у теннисистов и других спортсменов, которые повторяют однообразные движения с нагрузкой.

Симптомами медиального эпикондилита являются боль внутри локтя, слабость в руке и затруднение при выполнении повседневных задач.

Врач-реабилитолог Азамат Естаев рассказал, как снять воспаление в локтевом суставе и восстановить работу мышц с помощью упражнений. Физиотерапия включает в себя упражнения для растяжки и укрепления мышц предплечья, коррекцию позы и техники движения для уменьшения нагрузки на локоть.

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Подробнее о том, как лечить медиальный эпикондилит, смотрите в видео.

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