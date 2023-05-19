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Что запрещено делать при проблемах с позвоночником: видео

Здоровый позвоночник играет важную роль для поддержания правильной осанки. Болезни опорно-двигательного аппарата при правильном подборе терапии поддаются лечению, но для профилактики также важно знать, какие повседневные действия могут навредить позвоночнику.

Врач Сергей Длин рассказал, что опасно делать при наличии проблем с позвоночником.

1. Старайтесь не поднимать тяжести. Сильная нагрузка на спину может привести к образованию межпозвоночных грыж и появлению болевого синдрома.

2. Не покупайте корсеты для корректировки осанки без назначения врача. Неправильно подобранный корсет может ухудшить состояние при заболевании.

3. Не вытягивайте позвоночник с помощью специальных приспособлений без контроля специалиста. Если процедуру выполнять неправильно, можно спровоцировать обострение и усугубить течение болезни.

Не стоит заниматься самолечением, при появлении болей обращайтесь к специалисту для подбора индивидуального курса терапии.

Что включить в рацион при проблемах опорно-двигательного аппарата

Подробнее о том, что запрещено делать при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, смотрите в видео.

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