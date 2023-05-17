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Что такое сколиоз, и как его лечить: видео

Сколиоз – это деформация позвоночника, при которой он изгибается, образуя "букву S". Болезнь может проявляться различными способами, в зависимости от степени и места деформации.

Это распространенная патология, которая встречается у 5% людей во всем мире. Часто сколиоз начинает развиваться в детском или подростковом возрасте и потом прогрессирует.

Физический терапевт Ольга Романова рассказала, как диагностировать сколиоз и какие современные методы лечения этой болезни существуют.

При сколиозе изменение позвоночника может наблюдаться в трех плоскостях: в правую или левую сторону, вперед или назад и по положению оси. Сколиоз может проявляться такими симптомами как неравенство плеч, талии или бедер, асимметричность грудной клетки, нарушение осанки и боли в спине.

Для диагностики сколиоза необходимо провести осмотр врачом-ортопедом, который может назначить рентгенографию позвоночника.

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Подробнее о том, как лечить сколиоз, смотрите в видео.

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