Грыжа межпозвоночного диска – это заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором нарушается анатомический вид фиброзного кольца. Болезнь диагностируется у 80% населения к тридцати годам.

Мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, какие первые симптомы указывают на образование межпозвоночной грыжи.

Проведите небольшую самопроверку – в ровном положении корпуса поворачивайте голову медленно из стороны в сторону. Обратите внимание, равномерно ли распределяются усилия при поворотах, нет ли напряжения с одной из сторон. Один из первых симптомов грыжи межпозвоночного диска – образование спазма мышц с одной стороны и формирование ограничения подвижности суставов.

Также на наличие грыжи может указывать онемение пальцев рук. Это происходит из-за защемления нервных окончаний, которые сдавливает грыжа.

Если у вас есть подозрения на грыжу межпозвоночного диска, необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Подробнее об остальных симптомах грыжи межпозвоночного диска смотрите в видео.