$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

Симптомы грыжи межпозвоночного диска: видео

Стелла Шмель

Грыжа межпозвоночного диска – это заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором нарушается анатомический вид фиброзного кольца. Болезнь диагностируется у 80% населения к тридцати годам.

Мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, какие первые симптомы указывают на образование межпозвоночной грыжи.

Проведите небольшую самопроверку – в ровном положении корпуса поворачивайте голову медленно из стороны в сторону. Обратите внимание, равномерно ли распределяются усилия при поворотах, нет ли напряжения с одной из сторон. Один из первых симптомов грыжи межпозвоночного диска – образование спазма мышц с одной стороны и формирование ограничения подвижности суставов.

Также на наличие грыжи может указывать онемение пальцев рук. Это происходит из-за защемления нервных окончаний, которые сдавливает грыжа.

Если у вас есть подозрения на грыжу межпозвоночного диска, необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.

3 фактора, повышающие риск болезни Альцгеймера

Подробнее об остальных симптомах грыжи межпозвоночного диска смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что делать, если заклинило шею.

Болезни и лекарства,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий