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Заклинило шею: как себе помочь и к кому обращаться

Большинство людей хотя бы раз в жизни, но оказывались в ситуации, когда шея внезапно перестает поворачиваться, а любое малейшее ее движение вызывает нестерпимую боль.

Заклинило шею: как себе помочь и к кому обращаться
© Unsplash.com

Как правило, мы ищем причины в сквозняках или неудобной позе сна. Что бы ни было причиной, в такие моменты крайне важно будет понимать, чем же себя помочь и облегчить симптомы.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему шею может "заклинить" и как себе помочь. Также специалист рассказал нам, какие обследования необходимо пройти в случае, если вы столкнулись с болями в шее.

Боль в шейном отделе позвоночника может быть обусловлена множеством причин. Если боль возникает при поворотах или движении, речь скорее всего идет о невралгии, связанной с защемлением нерва. Но и других причин может быть много. Основные из них, как утверждает эксперт, – мышечный спазм, патологические или физиологические изменения в шейном отделе позвоночника, различные новообразования и сдавливания в этом отделе.

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Здесь все достаточно просто, так же, как и при других патологиях шейного отдела позвоночника: рекомендуется употребление нестероидных противовоспалительных препаратов миорелаксантов. Также можно использовать разогревающие мази. И уже в комплексе это даст хороший результат.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Занимается лечением этих патологий врач-невролог, потому при появлении первых же симптомов стоит обратиться за консультацией именно к нему. Доктор проведет осмотр и при необходимости назначит дополнительные анализы. Возможно, понадобится и такая диагностика, как МРТ или КТ шейного отдела позвоночника.

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