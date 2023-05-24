Сердечные отеки – это накопление жидкости в тканях, вызванное нарушением функции сердца.

При сердечной недостаточности сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к застою жидкости в легких, печени, желудке и других органах. Это может привести к ухудшению функции органов и опасным осложнениям.

Кардиолог Наталья Гордина рассказала, какие симптомы указывают на то, что отеки связаны с заболеванием сердца.

Один из отличительных симптомов – локализация отеков в нижней части тела. Отечность сначала образуется в стопах, потом распространяется от пальцев ног и поднимается выше. Также при сердечной недостаточности отеки формируются симметрично, из-за чего отекают обе конечности.

Если вы заметили у себя подобные симптомы, обратитесь к врачу для диагностики и подбора лечения.

Подробнее об остальных симптомах сердечных отеков смотрите в видео.