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Какие анализы нужно сдавать при синдроме хронической усталости

12 мая — День осведомленности о синдроме хронической усталости. В честь этого дня “Рамблер” рассказывает о том, что это такое и какие анализы нужно сдать для диагностики этого синдрома.

Какие анализы нужно сдавать при синдроме хронической усталости
© Unsplash

Ежегодно число людей, страдающих этим синдромом, увеличивается. Особенно часто им болеют люди в крупных городах, которые не успевают укладывать все свои дела в один день. Синдром может быть опасен, так как ведет к физическому и психологическому недомоганию.

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Симптомы синдрома хронической усталости

Помимо утомления, нарушения сна и апатии выделяются и другие симптомы этого синдрома. Они связаны с тем, что организм переутомлен. Из-за этого возникает физическое недомогание, которое может проявляться в виде:

  • Потливости, повышения температуры и озноба;
  • Головных болей;
  • Першения в горле;
  • Увеличении лимфатических узлов;
  • Депрессии;
  • Боли в мышцах и суставах.

Однако наличие подобных симптомов не обязательно сигнализирует о наличии хронической усталости. Для постановки диагноза нужна дополнительная диагностика.

Врач напомнила о симптомах синдрома хронической усталости

К какому врачу пройти и какие анализы сдать

Прежде всего необходима консультация терапевта, а он, в свою очередь, отправит человека к соответствующим врачам. Как правило, с синдромом хронической усталости необходима консультация невролога, иммунолога, ревматолога и эндокринолога.

В современной медицине нет методов, которые могли бы на 100% диагностировать наличие синдрома хронической усталости. В связи с этим для диагностики выполняется ряд анализов, которые исключают наличие других проблем. Как правило, их сдают для выявления очагов воспаления в организме.

"В отношении синдрома хронической усталости, может быть два фактора, на фоне чего это происходит. Первый — физиологический: проблемы с уровнем сахара и с эндокринной системой, проблема гипоксии головного мозга, рециливирующие заболевания и постковидный синдром. Поэтому важно сдать общий анализ крови с контролем уровня сахара, биохимические показатели, ЭКГ. Дополнительно рекомендую контролировать гормональный профиль"

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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