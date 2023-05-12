Какие анализы нужно сдавать при синдроме хронической усталости
12 мая — День осведомленности о синдроме хронической усталости. В честь этого дня “Рамблер” рассказывает о том, что это такое и какие анализы нужно сдать для диагностики этого синдрома.
Ежегодно число людей, страдающих этим синдромом, увеличивается. Особенно часто им болеют люди в крупных городах, которые не успевают укладывать все свои дела в один день. Синдром может быть опасен, так как ведет к физическому и психологическому недомоганию.
Симптомы синдрома хронической усталости
Помимо утомления, нарушения сна и апатии выделяются и другие симптомы этого синдрома. Они связаны с тем, что организм переутомлен. Из-за этого возникает физическое недомогание, которое может проявляться в виде:
- Потливости, повышения температуры и озноба;
- Головных болей;
- Першения в горле;
- Увеличении лимфатических узлов;
- Депрессии;
- Боли в мышцах и суставах.
Однако наличие подобных симптомов не обязательно сигнализирует о наличии хронической усталости. Для постановки диагноза нужна дополнительная диагностика.
К какому врачу пройти и какие анализы сдать
Прежде всего необходима консультация терапевта, а он, в свою очередь, отправит человека к соответствующим врачам. Как правило, с синдромом хронической усталости необходима консультация невролога, иммунолога, ревматолога и эндокринолога.
В современной медицине нет методов, которые могли бы на 100% диагностировать наличие синдрома хронической усталости. В связи с этим для диагностики выполняется ряд анализов, которые исключают наличие других проблем. Как правило, их сдают для выявления очагов воспаления в организме.
"В отношении синдрома хронической усталости, может быть два фактора, на фоне чего это происходит. Первый — физиологический: проблемы с уровнем сахара и с эндокринной системой, проблема гипоксии головного мозга, рециливирующие заболевания и постковидный синдром. Поэтому важно сдать общий анализ крови с контролем уровня сахара, биохимические показатели, ЭКГ. Дополнительно рекомендую контролировать гормональный профиль"
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог