В День осведомленности о синдроме хронической усталости – 12 мая – эндокринолог и кандидат медицинских наук Оксана Михалева напомнила о симптомах этого состояния. Ее слова приводят «Известия».

Эксперт предупредила, что чаще всего с синдромом хронической усталости сталкиваются люди в возрастной группе от 40 до 59 лет. У мужчин это состояние возникает реже, чем у женщин, причем во всех возрастных категориях. По словам медика, 60–85% от общего числа заболевших – женщины.

Синдром хронической усталости сопровождается патологической слабостью и утомляемостью. Нередко – нарушением внимания и памяти, рассеянностью, тахикардией и даже болями в области сердца, живота и спины. Если вышеперечисленные симптомы сохраняются на протяжении нескольких месяцев (от трех до шести), вероятнее всего, пациент столкнулся с указанным синдромом, заключила медик.

Ранее «Рамблер» рассказывал о болезнях с симптомом хронической усталости.