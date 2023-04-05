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1 час назад

Невролог назвала болезни с симптомом хронической усталости

Мария Каткова

Невролог и психотерапевт Ольга Голубинская перечислила болезни, симптом которых — хроническая усталость. Об этом сообщает РИА Новости.

Невролог назвала болезни с симптомом хронической усталости
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт отметила, что если человек действительно устал после умственной или физической активности, то все неприятные ощущения проходят после отдыха. Насторожиться нужно в том случае, если усталость остается после отдыха. Например, если вы приехали из отпуска и по-прежнему чувствуете себя разбитым.

Невролог пояснила, что хроническая усталость появляются у людей с сахарным диабетом или болезнями щитовидной железы. Также этот симптом может говорить о психических заболеваниях: начальных стадиях депрессии, соматоформном расстройстве.

Постковидная усталость может указывать на необратимые изменения мозга

Также она призвала обратить внимание на сопровождающие усталость симптомы: слабый аппетит, проблемы со сном и отсутствие интереса к увлечениям.

Ранее сообщалось, что врачи назвали улучшающую память и снижающую давление ягоду.

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