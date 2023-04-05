Невролог назвала болезни с симптомом хронической усталости

Эксперт отметила, что если человек действительно устал после умственной или физической активности, то все неприятные ощущения проходят после отдыха. Насторожиться нужно в том случае, если усталость остается после отдыха. Например, если вы приехали из отпуска и по-прежнему чувствуете себя разбитым.