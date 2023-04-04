Врачи назвали улучшающую память и снижающую давление ягоду

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона и Университета Рединга опубликовала результаты нового исследования. Они выяснили, что употребление черники в ежедневном рационе может привести к заметному улучшению здоровья человека, сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты доказали, что ежедневное употребление горсти черники (около 180 грамм ягод) в течение трех месяцев улучшает память и когнитивные способности. Также оно ускоряет реакции и снижает артериальное давление.

Участниками исследования были 60 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Часть добровольцев каждый день употребляла напиток, содержащий 26 граммов лиофилизированного порошка дикой черники, а другая часть принимала плацебо. В начале и конце трехмесячного эксперимента состояние здоровья каждого добровольца было измерено, а полученные данные были сравнены.

Результаты показали, что участники, которые употребляли ягодный порошок, имели более точную память и были более внимательны, а также имели более низкое артериальное давление. Специалисты объясняют этот эффект антоцианами - полифенолами, содержащимися в ягодах, которые также присутствуют в клубнике, малине, красном винограде и других фиолетовых овощах. Ученые отметили, что уровень метаболитов антоцианов в моче добровольцев, принимавших порошок, увеличился после 12 недель употребления.