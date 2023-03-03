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2 часа назад

Ученые: постковидная усталость может указывать на необратимые изменения мозга

Диана Товсепова

Ученые выяснили, что постковидная усталость может быть симптомом структурных изменений мозга. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Постковидная усталость может указывать на необратимые изменения мозга
Фото: PxherePxhere

Постковидный симптом определяется, как симптомы, которые длятся не менее трех месяцев после острой формы COVID-19. Утомляемость и когнитивные нарушения являются одними из основных неврологических симптомов пациентов.

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Исследование ученых из Свободного университета Берлина показало, что примерно у 30% пациентов развивается усталость после COVID. Более того, авторы исследования ранее сообщали, что утомляемость в два раза чаще встречалась после COVID-19, чем в контрольной группе без COVID-19. Кроме того, через четыре месяца после выписки у пациентов после ковида были выявлены подкорковые поражения белого вещества.

Следует отметить, что даже у не госпитализированных пациентов было большее уменьшение толщины серого вещества в продольном направлении, чем у здоровых людей. Предыдущие исследования выявили связь между структурными изменениями в головном мозге и тяжестью утомления при нейроиммунологических расстройствах. Однако остается неясным, существуют ли такие поражения или структурные изменения головного мозга, лежащие в основе неврологических симптомов у пациентов с постковидным синдромом.

В исследовании ученые оценили клинические характеристики пациентов с постковидным синдромом и изучили структурные изменения головного мозга у пациентов с утомлением.

Оценка утомляемости проводилась по физическим и когнитивным аспектам. Ученые также исследовали проблемы со сном, дневную сонливость, тревогу и депрессию. Множественная линейная регрессия была проведена для выявления факторов, связанных с постковидной усталостью.

Выяснилось, что ковид поражает сердце реже, чем считалось

У пациентов с постковидной усталостью наблюдались более высокие уровни депрессии, беспокойства, дневной сонливости и проблем со сном, чем у здоровых людей. Люди с усталостью после COVID-19 реагировали медленнее в тестах на внимание, сохраняя при этом адекватную точность.

У больных наблюдалась значительная внутренняя деформация левого таламуса. Меньшие объемы таламуса были связаны с более низкой производительностью кратковременной памяти. Выявлена связь между аберрантными параметрами таламической диффузии и физической усталостью. Уменьшение объемов левой скорлупы мозга наблюдалось у лиц с постковидной усталостью, что сопровождалось поверхностными деформациями, особенно на боковой поверхности левой скорлупы.

Исследование выявило связь между постковидной усталостью и отчетливыми структурными изменениями в подкорковых областях мозга, выявляемыми с помощью МРТ. Маркеры аберрантной диффузии и снижение объемов базальных ганглиев и таламуса коррелировали с выраженностью утомления, нарушениями кратковременной памяти, дневной сонливостью и нарушениями повседневной деятельности. Будущие исследования должны определить, являются ли эти симптомы усталости постоянными или временными.

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