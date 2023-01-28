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47 минут назад

Ученые выяснили, что коронавирус поражает сердце не так часто, как считалось

Мира Маркина

В Лидском институте исследований сердечно-сосудистых заболеваний и диабета установили, что воспаление сердечной мышцы у пациентов с COVID-19 распространено значительно меньше, чем считалось. Исследование опубликовал журнал Circulation.

Выяснилось, что ковид поражает сердце реже, чем считалось
Фото: PxherePxhere

В начале пандемии, согласно нескольким исследованиям, у многих после COVID-19 развивался миокардит — воспаление сердечной мышцы. При этом пневмония могла протекать нетяжело, а сердце пациента до заражения — быть здоровым.

Исследователи наблюдали за 342 пациентами с COVID-19, у которых был высокий уровень тропонина — биомаркера повреждения сердца. У 61% этих пациентов обнаружили признаки повреждения сердца на МРТ. Они не всегда были связаны с миокардитом, но его распространенность составила 6,7% среди ковидных больных с повышенным тропонином и 1,7% среди участников с нормальным тропонином без COVID-19.

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Согласно нескольким небольшим исследованиям случаи миокардита у пациентов с коронавирусом значительно участились. Это обеспокоило врачей, и Новое исследование сделали более тщательным и масштабным. Его результаты показали, что вирусный миокардит распространен не так широко. Исследование не означает, что коронавирус менее опасен для сердца, но позволит врачам лучше подбирать лечение пациентам с высоким тропонином при COVID.

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