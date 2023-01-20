Перечислены признаки заболевания штаммом коронавируса «кракен»

В мире распространяется новый штамм коронавирусной инфекции «кракен». Чем характер течения болезни отличается от «омикрона» и как не подхватить заболевание, в своем Telegram-канале рассказал терапевт Олег Абакумов.

В России первый случай заболевания «кракеном» был зафиксирован 12 января в Пензенской области. В отличие от предыдущих штаммов он более заразный. Столкнуться с ним могут как вакцинированные, так и не прошедшие иммунизацию россияне – отметил врач.

Основная опасность «кракена» также заключается в том, что он нередко становится причиной постковидных осложнений. Эксперт убежден: чем сильнее общий иммунитет, тем легче перенести болезнь.

Симптомы заболевания этим штаммом коронавируса похожи на инфицирование «омикроном», заявил Абакумов. Напомним, к ним относятся болезненные ощущения в горле, мышцах, суставах, насморк и заложенность носа, головная боль, кашель, усталость, жар или озноб, аносмия (редко).

Врач призвал не заниматься самолечением, а обращаться при подозрении на болезнь за медицинской помощью и соблюдать все рекомендации.

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