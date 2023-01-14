Гинцбург: «Заболеваемость коронавирусом будет расти»

В беседе с ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о ситуации с коронавирусом.
По словам эксперта, новый вариант штамма «омикрон», получивший название «кракен» является свидетельством того, что коронавирус начнет меняться гораздо быстрее, чем прежде.
Это приведет к тому, что новых штаммов, свойства которых также изменятся, будет больше.
В связи с этим, предположил специалист, вполне вероятен рост заболеваемости COVID-19.
Напомним, что ранее Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена».