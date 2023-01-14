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1 час назад

Микробиолог Гинцбург заявил о росте заболеваемости коронавирусом

Мария Кимакович

В беседе с ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о ситуации с коронавирусом.

Гинцбург: «Заболеваемость коронавирусом будет расти»
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, новый вариант штамма «омикрон», получивший название «кракен» является свидетельством того, что коронавирус начнет меняться гораздо быстрее, чем прежде.

Это приведет к тому, что новых штаммов, свойства которых также изменятся, будет больше.

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В связи с этим, предположил специалист, вполне вероятен рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, что ранее Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена».

Коронавирус,Александр Гинцбург,
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