Гинцбург: «Заболеваемость коронавирусом будет расти»

В беседе с ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о ситуации с коронавирусом.

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По словам эксперта, новый вариант штамма «омикрон», получивший название «кракен» является свидетельством того, что коронавирус начнет меняться гораздо быстрее, чем прежде.

Это приведет к тому, что новых штаммов, свойства которых также изменятся, будет больше.

В связи с этим, предположил специалист, вполне вероятен рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, что ранее Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена».