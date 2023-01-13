Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена»

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (кракен). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — пояснил врач.