Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
30 минут назад

Эксперт Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена»

Катерина Саломе

Ученые работают над созданием новой вакцины против COVID-19. Она поможет бороться с штаммом «кракен» и остальными новыми вариантами вирусами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена»
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (кракен). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — пояснил врач.

ВОЗ: могли ли коронавирус создать искусственно

Напомним, впервые новый штамм «кракен» был обнаружен в Пензенской области. Тем не менее Росздравнадзор не ввел какие-то дополнительные ограничения.

Ранее мы писали о том, что врач назвал признаки тромбоза после коронавируса.

Новости,Александр Гинцбург,Росздравнадзор,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители