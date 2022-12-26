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2 часа назад

Как уберечься от осложнений после гриппа: видео

Диана Товсепова

В этом сезоне грипп активно шагает по стране вместе с коронавирусом и свиным гриппом. При этом Роспотребнадзор предупредил о риске возникновения у переболевших гриппом синдрома вирусной астении.

Врачи характеризуют его общим упадком сил, повышенной потливостью, слабостью. При этом, если не лечить вирусную астению, это грозит последствиями.

Смотрите видео о том, как защититься от осложнений гриппа, чем опасна вирусная астения и какие симптомы указывают на нее.

Эксперт предупредил об опасных последствиях гриппа

Ранее мы писали о том, что инфекционист рассказал об одновременно течении гриппа и COVID-19.

Болезни и лекарства,Видео,Роспотребнадзор,
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