В этом сезоне грипп активно шагает по стране вместе с коронавирусом и свиным гриппом. При этом Роспотребнадзор предупредил о риске возникновения у переболевших гриппом синдрома вирусной астении.

Врачи характеризуют его общим упадком сил, повышенной потливостью, слабостью. При этом, если не лечить вирусную астению, это грозит последствиями.

Смотрите видео о том, как защититься от осложнений гриппа, чем опасна вирусная астения и какие симптомы указывают на нее.